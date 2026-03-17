Κεραμέως για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό: Αυξήσεις από 6% έως 25% σε 400.000 εργαζόμενους

Η σύμβαση προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην εστίαση κυμαίνεται πλέον από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ - Προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%.