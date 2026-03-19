Τι απαντούν Δούκας και Γερουλάνος στις αιχμές Ανδρουλάκη, σήμερα η ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή μετά τη διαγραφή του
Τι απαντούν Δούκας και Γερουλάνος στις αιχμές Ανδρουλάκη, σήμερα η ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή μετά τη διαγραφή του
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ καλούν για μια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση στο Συνέδριο για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ - Με ενδιαφέρον αναμένει η Χαριλάου Τρικούπη την ομιλία του Αρκά βουλευτή
Προειδοποιήσεις και μηνύματα ανταλλάσσουν σε καθημερινή βάση ηγεσία και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και εν΄όψει του Συνεδρίου, όπου ο Χάρης Δούκας θα προτείνει μια δεσμευτική, ξεκάθαρη πολιτική απόφαση ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Όλοι ομνύουν στη μάχη για πολιτική αλλαγή, στο σύνθημα για νίκη έστω και με μία ψήφο και στο «όχι» μπροστά στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο είναι «διάχυτη η ανησυχία στη βάση του ΠΑΣΟΚ» και γι’ αυτό -σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο- πρέπει να υπάρξει «μια δεσμευτική απόφαση» στο Συνέδριο.
Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη έκαναν μέτωπο κατά των διαγραφών με αφορμή την απόφαση Ανδρουλάκη να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον κ. Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι θα μιλήσει στην Ολομέλεια της βουλής για το «επίδικο» θέμα και μετά θα παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ.
Χθες πάντως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τη διαγραφή του Αρκά πολιτικού και για το αν υπάρξει και σχετική συνέχεια για τη «διαφορετική άποψη» υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι: «Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας».
Κάποια στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ άκουσαν ως απειλή την συγκεκριμένη φράση του αρχηγού του κόμματος, ο ίδιος όμως, μάλλον θέλησε να κρατήσει και κάποιες αποστάσεις από την «τακτική» λέγοντας ότι είναι ο πρόεδρος των λιγότερων διαγραφών.
Η Άννα Διαμαντοπούλου που θα συμπλεύσει με τους «προεδρικούς» στο Συνέδριο απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο κ. Ανδρουλάκης άφησε ανοιχτό (στη συνέντευξή του στο Mega) το ζήτημα των διαγραφών και για το άμεσο μέλλον υποστήριξε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ότι: «Νομίζω ότι κάθε φορά ο καθένας έχει διαφορετικά ακουστικά, δεν βλέπω να προμηνύει διαγραφές. Έκανε μια δήλωση με την οποία ερμηνεύει μια διαγραφή. Δεν το βλέπω σαν προειδοποίηση».
Μια ακόμη αναφορά του κ. Ανδρουλάκη, αυτή για τα «τιμάρια» (από τη γνωστή ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου) προκαλεί συζήτηση και ένταση στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη μαζική συμμετοχή μελών του ΠΑΣΟΚ κατά την εκλογή Συνέδρων την περασμένη Κυριακή άφησε αιχμές εναντίον κορυφαίων στελεχών με αφορμή το γεγονός ότι υποστηρικτές τους (όπως και οι προεδρικοί) επιχειρούσαν την επόμενη μέρα να περιγράψουν τους εσωκομματικούς συσχετισμούς.
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ για να απαντήσει ο Παύλος Γερουλάνος χθες από το Action24 ότι «δεν υπάρχουν τιμάρια στο ΠΑΣΟΚ, είναι όλοι στρατιώτες μιας παράταξης που θα δώσουν τη μάχη προς τις εκλογές».
Ο κ. Γερουλάνος τόνισε επίσης ότι κάθε άλλο παρά μετανιώνει που μίλησε για την «ακούνητη βελόνα» και προανήγγειλε ότι και στη συνέχεια, στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, θα επισημάνει τις προτάσεις του, προσπαθώντας να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση η «ακούνητη βελόνα» συνεχίζει να προκαλεί πονοκέφαλο στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στο Συνέδριο θα υπάρξουν αρκετά στελέχη με εισηγήσεις για την υπέρβασή της.
Ο κ. Δούκας ξεκίνησε να κάνει λόγο για το «ψήφισμα» με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να είναι καθαρό το μήνυμα προς τη βάση του ΠΑΣΟΚ και προς τους πολίτες που είναι σε αναμονή.
«Οι εκλογές κερδίζονται με τους απέχοντες από την κάλπη, όλα αυτά τα χρόνια», θυμίζει ότι έχει πει ο κ. Γερουλάνος καλώντας έτσι να γίνει προσπάθεια προσέγγισης των κεντροαριστερών ψηφοφόρων που αμφιταλαντεύονται και θα έχουν αναμφίβολα και το κόμμα Τσίπρα στον επόμενο τόνο να τους απευθύνει κάλεσμα.
Όλοι ομνύουν στη μάχη για πολιτική αλλαγή, στο σύνθημα για νίκη έστω και με μία ψήφο και στο «όχι» μπροστά στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο είναι «διάχυτη η ανησυχία στη βάση του ΠΑΣΟΚ» και γι’ αυτό -σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο- πρέπει να υπάρξει «μια δεσμευτική απόφαση» στο Συνέδριο.
Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη έκαναν μέτωπο κατά των διαγραφών με αφορμή την απόφαση Ανδρουλάκη να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον κ. Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι θα μιλήσει στην Ολομέλεια της βουλής για το «επίδικο» θέμα και μετά θα παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ.
Χθες πάντως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τη διαγραφή του Αρκά πολιτικού και για το αν υπάρξει και σχετική συνέχεια για τη «διαφορετική άποψη» υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι: «Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας».
Κάποια στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ άκουσαν ως απειλή την συγκεκριμένη φράση του αρχηγού του κόμματος, ο ίδιος όμως, μάλλον θέλησε να κρατήσει και κάποιες αποστάσεις από την «τακτική» λέγοντας ότι είναι ο πρόεδρος των λιγότερων διαγραφών.
Η Άννα Διαμαντοπούλου που θα συμπλεύσει με τους «προεδρικούς» στο Συνέδριο απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο κ. Ανδρουλάκης άφησε ανοιχτό (στη συνέντευξή του στο Mega) το ζήτημα των διαγραφών και για το άμεσο μέλλον υποστήριξε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ότι: «Νομίζω ότι κάθε φορά ο καθένας έχει διαφορετικά ακουστικά, δεν βλέπω να προμηνύει διαγραφές. Έκανε μια δήλωση με την οποία ερμηνεύει μια διαγραφή. Δεν το βλέπω σαν προειδοποίηση».
Μια ακόμη αναφορά του κ. Ανδρουλάκη, αυτή για τα «τιμάρια» (από τη γνωστή ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου) προκαλεί συζήτηση και ένταση στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στη μαζική συμμετοχή μελών του ΠΑΣΟΚ κατά την εκλογή Συνέδρων την περασμένη Κυριακή άφησε αιχμές εναντίον κορυφαίων στελεχών με αφορμή το γεγονός ότι υποστηρικτές τους (όπως και οι προεδρικοί) επιχειρούσαν την επόμενη μέρα να περιγράψουν τους εσωκομματικούς συσχετισμούς.
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ για να απαντήσει ο Παύλος Γερουλάνος χθες από το Action24 ότι «δεν υπάρχουν τιμάρια στο ΠΑΣΟΚ, είναι όλοι στρατιώτες μιας παράταξης που θα δώσουν τη μάχη προς τις εκλογές».
Ο κ. Γερουλάνος τόνισε επίσης ότι κάθε άλλο παρά μετανιώνει που μίλησε για την «ακούνητη βελόνα» και προανήγγειλε ότι και στη συνέχεια, στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, θα επισημάνει τις προτάσεις του, προσπαθώντας να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση η «ακούνητη βελόνα» συνεχίζει να προκαλεί πονοκέφαλο στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στο Συνέδριο θα υπάρξουν αρκετά στελέχη με εισηγήσεις για την υπέρβασή της.
Ο κ. Δούκας ξεκίνησε να κάνει λόγο για το «ψήφισμα» με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να είναι καθαρό το μήνυμα προς τη βάση του ΠΑΣΟΚ και προς τους πολίτες που είναι σε αναμονή.
«Οι εκλογές κερδίζονται με τους απέχοντες από την κάλπη, όλα αυτά τα χρόνια», θυμίζει ότι έχει πει ο κ. Γερουλάνος καλώντας έτσι να γίνει προσπάθεια προσέγγισης των κεντροαριστερών ψηφοφόρων που αμφιταλαντεύονται και θα έχουν αναμφίβολα και το κόμμα Τσίπρα στον επόμενο τόνο να τους απευθύνει κάλεσμα.
Ο Κωνσταντινόπουλος στο βήμα της ΒουλήςΣήμερα πάντως το βλέμμα των βουλευτών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι στραμμένο στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ο οποίος ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας για την ομιλία του πριν παραδώσει τη βουλευτική έδρα στο ΠΑΣΟΚ θα αναφερθεί στη διαγραφή του και όπως αναμένεται θα αφήσει αιχμές εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Δεν πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του αλλά δεν αποκλείει μετά από την επιστροφή του «στην κανονικότητα της ζωής του» να δώσει χώρο στην επαναδραστηριοποίηση στην πολιτική.
«Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνομιλία που είχε χθες με κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές».
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος αισθάνεται ότι πράττει σωστά που παραδίδει την έδρα και στους συνομιλητές του επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει από την πρώτη στιγμή στο protothema.gr ότι «δεν πάω σε άλλο κόμμα». To γεγονός δε, ότι αρκετοί στενοί πολιτικοί του φίλοι στην Αρκαδία που έθεσαν υποψηφιότητα εκλέχτηκαν Σύνεδροι (ενώ είχε διαγραφεί) δείχνει ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν έχει στην παρούσα φάση ανοίξει γέφυρες προς άλλη κατεύθυνση.
«Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνομιλία που είχε χθες με κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές».
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος αισθάνεται ότι πράττει σωστά που παραδίδει την έδρα και στους συνομιλητές του επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει από την πρώτη στιγμή στο protothema.gr ότι «δεν πάω σε άλλο κόμμα». To γεγονός δε, ότι αρκετοί στενοί πολιτικοί του φίλοι στην Αρκαδία που έθεσαν υποψηφιότητα εκλέχτηκαν Σύνεδροι (ενώ είχε διαγραφεί) δείχνει ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν έχει στην παρούσα φάση ανοίξει γέφυρες προς άλλη κατεύθυνση.
