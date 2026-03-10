Σε δύο στάδια η παρέμβαση για τις επιπτώσεις του πολέμου: Το πλαφόν στο κέρδος για σούπερ μάρκετ, καύσιμα και οι εφεδρείες εν μέσω αβεβαιότητας
Σε δύο στάδια η παρέμβαση για τις επιπτώσεις του πολέμου: Το πλαφόν στο κέρδος για σούπερ μάρκετ, καύσιμα και οι εφεδρείες εν μέσω αβεβαιότητας
Ο Μητσοτάκης δέχθηκε εισηγήσεις από Χατζηδάκη, Θεοδωρικάκο και Παπασταύρου και εκτιμάται ότι ως την Παρασκευή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν
Τα σενάρια πολέμου για την ελληνική οικονομία τέθηκαν χθες το απόγευμα επί τάπητος του Μεγάρου Μαξίμου, μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε από την Κύπρο και την τριμερή συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δηλωτικό της σπουδής να γίνει η σύσκεψη είναι το γεγονός ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που μετείχε αυτής συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της συμμετοχής του στο Eurogroup, ενώ ήταν ουσιαστικά το μοναδικό χρονικό παράθυρο για αναλυτική συζήτηση του πρωθυπουργού με τους συναρμόδιους υπουργούς, με δεδομένο ότι σήμερα αναχωρεί για το Παρίσι και από την Τετάρτη ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πρώτες παρεμβάσεις.
Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο στενός πυρήνας του Μαξίμου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ήταν ουσιαστικά follow-up της πρώτης αντίστοιχης σύσκεψης που έγινε την περασμένη Πέμπτη και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε τις εισηγήσεις και εκτιμάται ότι ως την Παρασκευή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οι παρεμβάσεις θα έχουν δύο στάδια: τις άμεσες που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει και να νομοθετήσει τις επόμενες μέρες, ώστε να προλάβει την επέκταση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στα ράφια και τις αντλίες, αλλά και τις μεσοπρόθεσμες, καθώς υπάρχει ανάγκη για «εφεδρείες». Όπως συζητούν και οι Ευρωπαίοι άλλωστε η κρίση αυτή θα διαρκέσει σίγουρα ορισμένες εβδομάδες και μένει να φανεί ποια θα είναι η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομικών, σε μια παράταση της αναταραχής.
Πρώτο όπλο στη φαρέτρα θεωρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και των σούπερ μάρκετ, ενώ στην αλυσίδα καυσίμων το πλαφόν θα είναι διττό. Τόσο στην πώληση από το διυλιστήριο στον έμπορο όσο και από το πρατήριο στον καταναλωτή. Πηγές με γνώση των δεδομένων αναφέρουν ότι το ύψος του πλαφόν θα είναι «λογικό», ενώ παρόμοια είναι η πρόβλεψη και για τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται δυσανάλογα μεγάλη αύξηση στο diesel κίνησης, η κυβέρνηση εξετάζει να επαναφέρει και το μέτρο της απευθείας επιδότησης στα διυλιστήρια, ώστε το προϊόν να διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή.
«Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών. Επίσης να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην Ευρώπη μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο μέσω των τιμών της ενέργειας αλλά και μέσω άλλων μεταβλητών. Το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη που έχουμε, καθώς και ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, το Eurogroup έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει», υπογράμμισε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς το όργανο θα προετοιμάσει και την εισήγηση για τη Σύνοδο Κορυφής στις 19 Μαρτίου, όπου και θα συζητηθούν όλα τα δεδομένα.
Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση ξορκίζει αυτή την ώρα την επαναφορά των απευθείας επιδοτήσεων τύπου pass, αν και σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει στο παρασκήνιο η άσκηση για το κόστος της επιδότησης των πολιτών με το μοντέλο του fuel pass που εφαρμόστηκε στην έξαρση της ενεργειακής κρίσης του 2022. Και ο κ. Πιερρακάκης χθες υπογράμμισε ότι στο τραπέζι είναι η εργαλειοθήκη του 2022, όμως η κυβέρνηση δεν θέλει προκαταβολικά να μπει σε μια συζήτηση που μπορεί να είναι εξαιρετικά πρόωρη, όσο δεν γνωρίζει τη διάρκεια της νέας αυτής κατάστασης. Με αυτό το δεδομένο, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το υπουργείο Οικονομικών προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους και να αποφευχθούν υπερβολικές προσδοκίες, καθώς παράλληλα εξελίσσεται και η άσκηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε ναρκοθετημένο περιβάλλον.
Το πλαφόν σε σούπερ μάρκετ και πρατήριαΣύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, τη βασική άσκηση και εισήγηση έχει διαμορφώσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία και ειδικά με τον κ. Πετραλιά, ο οποίος κρατάει το «ταμείο» και έχει άμεση εικόνα για την εικόνα των δημοσιονομικών διαθεσίμων.
Οι εφεδρείες και η δύσκολη εξίσωσηΠάντως, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν θα εξαντλήσει όλα της τα όπλα στη φαρέτρα από τώρα, καθώς η διάρκεια και η ένταση των συνεπειών του πολέμου είναι οι άγνωστοι της εξίσωσης. Σημειωτέον, χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να λέει ότι επί της ουσίας οι στόχοι της αμερικανικής επιχείρησης έχουν επιτευχθεί, κάτι που θα μπορούσε να είναι προμήνυμα ύφεσης των επιχειρήσεων.
