Παπασταύρου: Διαθέτουμε ενεργειακή επάρκεια για τρεις μήνες, έρχονται μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Έχουμε ήδη διαμορφώσει πακέτο μέτρων κατά της αισχορκέρδειας που θα τεθεί υπόψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητοτάκη, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας