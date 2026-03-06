Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι περιφερειάρχης»

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης έδωσε τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά για την συμβολή του στην ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου στον δήμο του