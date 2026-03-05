Μητσοτάκης: Οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο
Με τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου οι γιατροί στα μικρά νησιά θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά
Στη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με τη δωρεά αυτή οι γιατροί θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ότι με αυτό το πολύ σημαντικό κίνητρο οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο.
Για μένα είναι αυτονόητο κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μακριά από το κράτος όπου και αν ζει στην Ελλάδα σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε το βίντεο
Οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά. Θέλω να ευχαριστήσω το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου για αυτήν την πολύ σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ. pic.twitter.com/QtOaw2HmHi— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 5, 2026
