Μητσοτάκης: Καλώ τους ευεργέτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέψουν ένα μέρος του πλούτου τους στην πατρίδα τους
Ο πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ, δείτε live
Κάλεσμα στους «ευεργέτες της σημερινής εποχής» απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«Απευθύνω ένα κάλεσμα στους ευεργέτες της σημερινής εποχής να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέφουν ένα μέρος του σημαντικού πλούτου που με κόπο δημιούργησαν στην πατρίδα τους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι πριν 50 χρόνια, οι Σταύρος Νιάρχος και Αριστοτέλης Ωνάσης δημιούργησαν ιδρύματα. Τα αποτελέσματα της απόφασής τους τα βλέπουμε τώρα, λέγοντας ότι ο Στέλιος Χατζηιωάννου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και ηθική υποχρέωση απέναντι στη χώρα, στην επόμενη γενιά. «Υπάρχουν πολλές ανάγκες, υπάρχουν πολλοί σκοποί», είπε
Η σύμβαση δωρεάς, που υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου προβλέπει την παροχή 1.500 ευρώ σε 80 γιατρούς, που βρίσκονται σε 47 μικρά νησιά της Ελλάδας για περίοδο 7 ετών. Σκοπός της δωρεάς είναι η οικονομική ενίσχυση γιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.
«Η δωρεά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που συνήθως αναφερόμαστε», είπε ο κ. Μητσοτάκης εξηγώντας ότι προηγούμενες δωρεές αφορούσαν στις υποδομές. «Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Και το πρόβλημα αφορά στη στελέχωση ιατρείων σε 47 νησιά που είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες, παρότι το Δημόσιο δίνει σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η δωρεά θα επιτρέψει σε νεαρούς γιατρούς να πάνε στα νησιά. Κάποια απ' αυτά κάποιος δεν θα τα επέλεγε, ωστόσο σε κάποια άλλα, όπως στις Σπέτσες, το κόστος ζωής είναι αυξημένο. «Οι άνθρωποι στα νησιά δεν είναι μόνοι τους», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο αγώνας δίνεται και στα μικρά νησιά. «Είναι σημαντικό σε μικρά νησιά να υπάρχουν σχολεία ακόμη και με έναν μαθητή», είπε. Στόχος είναι το κράτος να προσφέρει τις βασικές υποδομές Παιδείας και Υγείας.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η δωρεά συνδέεται πολύ αρμονικά με την πρωτοβουλία του ΕΣΥ για κινητές μονάδες ΚΟΜΥ, στην ηπειρωτική Ελλάδα. «Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν τη βασική φροντίδα». «Χρειάστηκε πολύ προσπάθεια διοικητικά, κανονιστικά, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για να αποδεχθούμε τη δωρεά χωρίς εκκρεμότητες και συνέπειες», είπε.
«Ένας ιδιώτης έστρεψε το βλέμμα του στο ανθρώπινο δυναμικό»
