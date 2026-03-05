Τηλεφώνημα Μακρόν σε Μητσοτάκη και Μελόνι, συμφώνησαν να συνεργαστούν για Κύπρο και ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
Σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία συμφώνησαν να συντονίσουν την ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε πριν λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο επίκεντρο της επικοινωνίας, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Γάλλος διπλωμάτης επισήμανε ότι ο Μακρόν «σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ανέλαβε την πρωτοβουλία σήμερα το πρωί να τηλεφωνήσει στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, και στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφώνησαν να συντονίσουν την ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαστούν για να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα».
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην οποία συζήτησαν για την ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή.
