Βουλή: Ο Κουτσούμπας είπε σε δημοσιογράφους ότι «δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν για Σούδα»
Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η φράση του αποτελεί εκτίμηση ή πληροφορία είπε «το ξέρουμε»
Την βεβαιότητα ότι τουλάχιστον δύο drones που καταρρίφθηκαν είχαν στόχο την βάση της Σούδας και όχι την Κύπρο, εξέφρασε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε «δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν για Σούδα» ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η φράση του αποτελεί εκτίμηση ή πληροφορία είπε «το ξέρουμε».
Πάντως ο κ. Κουτσούμπας στην κεντρική του ομιλία εντός της Ολομέλειας απέφυγε να ενημερώσει τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας για το θέμα.
