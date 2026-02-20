Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τι συζήτησαν
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος της Ελλάδας στη Συμμαχία και η διαρκής συμμετοχή της στη συλλογική άμυνα
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), Πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε συμμαχικές πρωτεύουσες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η σημαντική και συνεπής συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, καθώς η χώρα μας τηρούσε τη συμμαχική δέσμευση περί αμυντικών δαπανών ύψους 2% του ΑΕΠ και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ σήμερα δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα.
