Στην Υγεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες λέει η ΝΔ για τα επεισόδια στο Νίκαιας με τον Αδωνι Γεωργιάδη, για σόου του υπουργού μιλά το ΚΚΕ
Στην Υγεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες λέει η ΝΔ για τα επεισόδια στο Νίκαιας με τον Αδωνι Γεωργιάδη, για σόου του υπουργού μιλά το ΚΚΕ
Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην αντιπολίτευση που τον κατηγορούσε για όσα έγιναν στο προαύλιο του νοσοκομείου Νίκαιας παραθέτοντας και στοιχεία για το έργο και τις προσλήψεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο
Με παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής και παράθεση στοιχείων που αποτυπώνουν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη του νοσοκομείου Νίκαιας επέλεξε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης να απαντήσει στα επεισόδια που προηγήθηκαν νωρίτερα στο προαύλιο του νοσοκομείου αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης.
«Αν καλώς ή κακώς κάποιοι δεν επέτρεψαν στον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο, το αφήνω στην κρίση σας» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας το ΚΚΕ που μίλησε για σόου του υπουργού Υγείας, τόνισε πως στην υγεία δεν έχουν θέση νοσηρές μειοψηφίες.
Ο υπουργός Υγείας ωστόσο πρόσθεσε πως «οφείλω όμως να δώσω ορισμένα στοιχεία γιατί υπήρξε κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για τη στήριξη του νοσοκομείου Νίκαιας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2025 ήταν 58,7 εκατ ευρώ, κατά 76% αυξημένος σε σχέση με τα 33,3 εκατ ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί το 2019 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο συνολικός οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 1.926 οργανικές θέσεις. Σήμερα υπηρετούν 1936, δηλαδή και 10 παραπάνω. Σε σχέση με το 2019 έχουμε 65 περισσότερους ιατρούς. Έχουμε δηλαδή 256 ιατρούς. Υπηρετούν 278 ειδικευόμενοι - 36 περισσότεροι σε σχέση με το 2019. Έχουμε επίσης 592 νοσηλευτές δηλαδή 195 περισσότερους σε σχέση με το 2019 όταν παραλάβαμε όπως επίσης 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Συνολικά αυξήθηκε το προσωπικό κατά 30% και ο προϋπολογισμός κατά 76%» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Αναφορικά με τα επεισόδια σχολίασε πως «σήμερα τα επεισόδια έγιναν στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Δώσαμε από σήμερα 19 θέσεις παθολογικών από 13 και αυξήσαμε τις κλίνες».
Νωρίτερα, υπήρξε σύγκρουση και ανταλλαγή ευθυνών για τα επεισόδια που υπήρξαν στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στο ΚΚΕ που κατήγγειλε κρατική καταστολή και βία είπε: «Δεν έχετε το προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες που έχουν την ανάγκη να νοσηλευτούν. Μας λέτε συνεχώς ότι είστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες, μόνο που οι πολίτες δεν είναι δίπλα σας» ενώ πρόσθεσε «στο ΕΣΥ και στα νοσοκομεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες που δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Καμία σχέση. Αντί να καταδικάσετε αυτή την επίθεση που απείλησε σωματική ακεραιότητα υπουργού, έρχεστε και την υπερασπίζεστε. Στις αστικές δημοκρατίες οι διαμαρτυρίες είναι θεμιτές. Άλλο αυτές οι αντιδράσεις και άλλο η βία. Σήμερα είχαμε βία».
Από την πλευρά το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε πως «ο υπουργός ήθελε να κάνει στημένη φιέστα. Αντί να βγείτε να καταγγείλετε ότι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν χημικά εντός νοσοκομείου, έρχεστε και επικροτείτε τη βία» ενώ σε άλλο σημείο είπε «με τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης της υγείας δεν πρόκειται να υπάρξει ένα σταθερό ΕΣΥ».
Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας ανέφερε «όσα έγιναν στην Νίκαια είναι ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό σας αλλά συλλογικά για την κυβέρνηση».
Στο θέμα αναφέρθηκε και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου «αυτός ο υπουργός (σ.σ. Α. Γεωργιάδης) σήμερα με συνοδεία ένστολων και κουκουλοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προσβάλλοντας γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτός εμφανίστηκε σήμερα περιστοιχισμένος από τάγματα αστυνομικών, κρανοφόρων, χωρίς διακριτικά οι οποίοι πήγαν εκεί ως τάγμα ασφαλείας του. Πού είναι ο Χρυσοχοίδης; Αυτός διέταξε την άσκηση βίας;».
«Αν καλώς ή κακώς κάποιοι δεν επέτρεψαν στον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο, το αφήνω στην κρίση σας» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας το ΚΚΕ που μίλησε για σόου του υπουργού Υγείας, τόνισε πως στην υγεία δεν έχουν θέση νοσηρές μειοψηφίες.
Ο υπουργός Υγείας ωστόσο πρόσθεσε πως «οφείλω όμως να δώσω ορισμένα στοιχεία γιατί υπήρξε κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για τη στήριξη του νοσοκομείου Νίκαιας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2025 ήταν 58,7 εκατ ευρώ, κατά 76% αυξημένος σε σχέση με τα 33,3 εκατ ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί το 2019 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο συνολικός οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 1.926 οργανικές θέσεις. Σήμερα υπηρετούν 1936, δηλαδή και 10 παραπάνω. Σε σχέση με το 2019 έχουμε 65 περισσότερους ιατρούς. Έχουμε δηλαδή 256 ιατρούς. Υπηρετούν 278 ειδικευόμενοι - 36 περισσότεροι σε σχέση με το 2019. Έχουμε επίσης 592 νοσηλευτές δηλαδή 195 περισσότερους σε σχέση με το 2019 όταν παραλάβαμε όπως επίσης 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Συνολικά αυξήθηκε το προσωπικό κατά 30% και ο προϋπολογισμός κατά 76%» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Αναφορικά με τα επεισόδια σχολίασε πως «σήμερα τα επεισόδια έγιναν στα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Δώσαμε από σήμερα 19 θέσεις παθολογικών από 13 και αυξήσαμε τις κλίνες».
Νωρίτερα, υπήρξε σύγκρουση και ανταλλαγή ευθυνών για τα επεισόδια που υπήρξαν στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στο ΚΚΕ που κατήγγειλε κρατική καταστολή και βία είπε: «Δεν έχετε το προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες που έχουν την ανάγκη να νοσηλευτούν. Μας λέτε συνεχώς ότι είστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες, μόνο που οι πολίτες δεν είναι δίπλα σας» ενώ πρόσθεσε «στο ΕΣΥ και στα νοσοκομεία δεν έχουν θέση οι νοσηρές μειοψηφίες που δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Καμία σχέση. Αντί να καταδικάσετε αυτή την επίθεση που απείλησε σωματική ακεραιότητα υπουργού, έρχεστε και την υπερασπίζεστε. Στις αστικές δημοκρατίες οι διαμαρτυρίες είναι θεμιτές. Άλλο αυτές οι αντιδράσεις και άλλο η βία. Σήμερα είχαμε βία».
Από την πλευρά το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε πως «ο υπουργός ήθελε να κάνει στημένη φιέστα. Αντί να βγείτε να καταγγείλετε ότι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν χημικά εντός νοσοκομείου, έρχεστε και επικροτείτε τη βία» ενώ σε άλλο σημείο είπε «με τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης της υγείας δεν πρόκειται να υπάρξει ένα σταθερό ΕΣΥ».
Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας ανέφερε «όσα έγιναν στην Νίκαια είναι ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό σας αλλά συλλογικά για την κυβέρνηση».
Στο θέμα αναφέρθηκε και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου «αυτός ο υπουργός (σ.σ. Α. Γεωργιάδης) σήμερα με συνοδεία ένστολων και κουκουλοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προσβάλλοντας γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτός εμφανίστηκε σήμερα περιστοιχισμένος από τάγματα αστυνομικών, κρανοφόρων, χωρίς διακριτικά οι οποίοι πήγαν εκεί ως τάγμα ασφαλείας του. Πού είναι ο Χρυσοχοίδης; Αυτός διέταξε την άσκηση βίας;».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα