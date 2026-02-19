Βουλή: Αντιπαράθεση για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Για απαράδεκτη επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη από «νοσηρές» μειοψηφίες έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης - «Ντροπή για την κυβέρνηση που έφτασε γιατρούς και εργαζομένους»
Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση για τα επεισόδια που έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την πρόληψη καταστροφών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» από «νοσηρές μειοψηφίες» που δεν έχουν σχέση με τον χώρο της Υγείας.
«Στις Δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή. Όχι όμως και η άσκηση βίας. […] Και βρέθηκαν κάποια στελέχη του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑς, να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν στον κ. Γεωργιάδη. Είναι ντροπή και απαράδεκτο. Κανονικά θα πρέπει να καταδικαστούν αυτές οι επιθέσεις από όλα τα κόμματα» είπε ο κ. Λαζαρίδης και, απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία-Παράγραφος».
Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτου Ζαμπάρα, που χαρακτήρισε «ντροπή, όχι μόνο για τον υπουργό σας, αλλά συνολικά για την κυβέρνηση που στη μόνιμη λογική να κάνει φιέστα, να κάνει επικοινωνία, έφτασε στο σημείο, να χτυπάει γιατρούς και εργαζόμενους σε δημόσιο νοσοκομείο που διαμαρτύρονται, και χαλάνε το αφήγημα σας, ότι αναβαθμίζεται το σύστημα υγείας».
Ο βουλευτής κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι «επανέφερε την λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία» όταν, αυτό που υπάρχει, είναι από τη μία οι πατριώτες, οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, αυτοί που δίνουν και την ψυχή τους ανιδιοτελώς για την πατρίδα και από την άλλη είναι ταγματασφαλίτες, οι συνεργάτες των Γερμανών, οι γερμανοτσολιάδες, κι αυτοί οι οποίοι βλέπανε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή και μετά κάνανε έκτροπα διαλύοντας το μνημείο».
Ζαμπάρας: Ντροπή για την κυβέρνηση να χτυπά γιατρούς και εργαζόμενους
