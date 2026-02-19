Κόντρα on air Κυρανάκη-Λυμπερόπουλου για τα ταξί: «Είναι τραμπούκος που απειλεί όσους δεν απεργούν», «είσαι επικίνδυνος»

Νωρίτερα, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «όταν ανέλαβα μου έφεραν κατάλογο με 10 αιτήματα για τα ταξί. Τα περισσότερα, τα 6 στα 10 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε δρομολογούνται. Δεν συμφωνούμε στην αύξηση κομίστρου που ζητούν, δεν συμφωνούμε στο να επιτρέπεται ανανέωση άδειας για όσους έχουν ποινικό μητρώο, δεν συμφωνούμε στην ελεύθερη κίνηση στη λεωφορειολωρίδα αλλά στην αποβίβαση-επιβίβαση»Διευκρίνισε, επίσης, ότι «εξαιρούμε από την υποχρέωση ηλεκτροκίνησης όσους είναι 62 και άνω» ενώ ανέφερε ότι «οι τζίροι των ταξιτζήδων από όταν βάλαμε περισσότερα αλκοτέστ, έχουν αυξηθεί. Συζητώ με τους οδηγούς μήπως μπει ένα λογικό πλαφόν για ενοικίαση ταξί. Η άδεια ταξί έχει τώρα μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης από το 2019».Προανήγγειλε, τέλος, ότι «θα ξεκινήσει σαφάρι η ΑΑΔΕ για τις αγοραπωλησίες αδειών ταξί γιατί λένε ότι τις πουλάνε 5-6000 ευρώ ενώ σε ιστοσελίδες βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 120 και 150.000 ευρώ».