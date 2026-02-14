Τασούλας για Ημέρα Θανόντων στην υπηρεσία Αστυνομικών: Δεν τους ξεχνάμε, η τιμή που τους πρέπει να είναι ανεξίτηλη

«Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του Ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών καθώς και την κοινωνική ειρήνη»