Τασούλας για Ημέρα Θανόντων στην υπηρεσία Αστυνομικών: Δεν τους ξεχνάμε, η τιμή που τους πρέπει να είναι ανεξίτηλη
«Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του Ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών καθώς και την κοινωνική ειρήνη»
Φόρο τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος απέδωσε σήμερα Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο κ. Τασούλας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τιμώντας την Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας αστυνομικών, ενώ αμέσως μετά προχώρησε σε κατάθεση στεφάνου.
Μετά το πέρας της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς εκείνους που έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος. «Τιμούμε σήμερα ενσυνείδητα και με βαθιά συγκίνηση τη μνήμη των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας τους και του καθήκοντός τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας. Αναφερόμενος στο βάρος της θυσίας τους, υπογράμμισε ότι «δεν τους ξεχνάμε και αναγνωρίζουμε πως για τις οικογένειές τους και για αυτούς τους ίδιους η τήρηση του όρκου τους είχε μια μοιραία συνέπεια, για αυτό όμως και η τιμή που τους πρέπει είναι απαράγραπτη και ανεξίτηλη».
Στη συνέχεια της δήλωσής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε στον κρίσιμο κοινωνικό ρόλο της ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας την άρρηκτη σύνδεση του σώματος με την ελληνική κοινωνία. «Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του Ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών καθώς και την κοινωνική ειρήνη» σημείωσε ο κ. Τασούλας. Κατέληξε δε, επιβεβαιώνοντας τον σεβασμό του συνόλου των πολιτών, τονίζοντας πως «η Πολιτεία και ο Ελληνικός λαός αναγνωρίζουν αυτή την πολύτιμη προσφορά και υποκλίνονται ευλαβικά στη μνήμη όσων έπεσαν εν υπηρεσία».
Τιμή στην απαράγραπτη προσφορά των αστυνομικών
Η αναγνώριση της Πολιτείας και του λαού
