Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Παναγόπουλο «να διευκολύνει» και να παραιτηθεί από τη ΓΣΕΕ, αλλά αυτός δεν κάνει πίσω

για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος να παραιτηθεί των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ. Ο Γιάννης Παναγόπουλος πάντως, δεν κάνει πίσω, διαμηνύοντας ότι στη ΓΣΕΕ τον εξέλεξαν οι εργαζόμενοι και όχι το κόμμα.



«Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη. Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου υπογραμμίζεται επίσης ότι «Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται».



Απαντώντας, με γραπτή του δήλωση, ο κ.Παναγόπουλος αναφέρει: «Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα: Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.»



Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης πριν από το συνέδριο της Συνομοσπονδίας, και δήλωσε ότι παρά τον προσωπικό Γολγοθά που περνάει, δεν πρόκειται να παραιτηθεί και θα είναι και πάλι υποψήφιος στο συνέδριο της συνομοσπονδίας την Άνοιξη.



Αναλυτικά, η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ:



«Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη.



Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται.



Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ ,που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις ,καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις.



Θέλουμε ένα ισχυρό και μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα, που εκπροσωπεί γνήσια τους εργαζόμενους και δρα αποτελεσματικά για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναβάθμιση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου ,για θεσμούς κοινωνικής προστασίας, μέσα σε ένα πλαίσιο που εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα και προασπίζει τη συλλογική δράση και συμμετοχή.



Τη μάχη αυτή θα την δώσουμε μαζί με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών μας θέσεων και καταστατικών προβλέψεων και συμμετέχουν στο Κίνημά μας γιατί έχουν πίστη στις κοινές μας αξίες, στους στόχους που επιδιώκουμε, στον αγώνα που δίνουμε.



Όλους αυτούς, τούς καλούμε να συμμετέχουν και να συζητήσουμε στον προσυνεδριακό διάλογο, στο συνέδριό μας και στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν».



Ιδεολογική ταυτότητα

Κλείσιμο

Κόμμα εξουσίας

Αυτόνομη πολιτική πορεία

Αμφίπλευρη διεύρυνση

Συνεργασίες