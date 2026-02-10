Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τον πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο, έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ
Στο Λαϊκό Νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει τη λειτουργία του πρώτου προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που προορίζεται για την εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευόμενων, αλλά και χειρουργών.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται επίσης στην αύξηση του προσωπικού του Λαϊκού Νοσοκομείου από το 2019 κι έπειτα, αλλά και στον αυξημένο προϋπολογισμό του που, όπως λέει, έχει διπλασιαστεί και πλέον φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
«Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο. Σήμερα εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και των χειρουργών μας. Ένα οραματικό έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί θητείας μας σε ένα Νοσοκομείο που αγαπώ πολύ. Το Λαϊκό Νοσοκομείο επί @kmitsotakis ανέβασε συνολικά το προσωπικό του από τα 1298 στα 1652 άτομα με περισσότερος και γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Και αύξησε τον προϋπολογισμό του από τα 30.000.000€ στα 65.000.000€ πάνω δηλ από 100%. Με τους πόρους του ΤΑΑ κατασκευάζουμε τα διπλάσια ΤΕΠ που θα παραδοθούν τον Απρίλιο και γενικά το εξελίσσουμε διαρκώς. Ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Κλωνάρη και Νικητέα αλλά και την Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 1ης ΥΠΕ αλλά και την εταιρία Medicare».
