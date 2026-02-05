Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο γυναικών: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευωπαίκό Πρωτάθλημα Πόλο