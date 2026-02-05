Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο γυναικών: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Εθνική πόλο γυναικών

Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο γυναικών: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευωπαίκό Πρωτάθλημα Πόλο

Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο γυναικών: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια
Λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης από την εθνική μας ομάδα πόλο Γυναικών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Παυλίδη στην Πορτογαλία όπου διεξάγεται η διοργάνωση.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του:

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».

