Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο γυναικών: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, θερμά συγχαρητήρια
Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευωπαίκό Πρωτάθλημα Πόλο
Λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης από την εθνική μας ομάδα πόλο Γυναικών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Παυλίδη στην Πορτογαλία όπου διεξάγεται η διοργάνωση.
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του:
«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».
