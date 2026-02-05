Βουλή: Ο Γιάννης Οικονόμου εξελέγη πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
Βουλή: Ο Γιάννης Οικονόμου εξελέγη πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
Η επιτροπή αποτελείται από 26 μέλη
Σε σώμα συγκροτήθηκε η 26μελής Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον αγροτικό τομέα, που προχώρησε στην εκλογή του προεδρείου της.
Στην επιτροπή μετέχουν 14 βουλευτές της ΝΔ, 3 του ΠΑΣΟΚ, 2 του ΣΥΡΙΖΑ, 2 του ΚΚΕ, και από 1 της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, από την Πλεύση Ελευθερίας.
Το προεδρείο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εξελέγη είναι:
Πρόεδρος: Γιάννης Οικονόμου (ΝΔ).
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ)
Γραμματέας: Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ).
Όλοι έλαβαν από 19 θετικές ψήφους ενώ υπήρξαν και 6 «λευκά», ψηφοδέλτια.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι «η μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».
Στην επιτροπή μετέχουν 14 βουλευτές της ΝΔ, 3 του ΠΑΣΟΚ, 2 του ΣΥΡΙΖΑ, 2 του ΚΚΕ, και από 1 της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, από την Πλεύση Ελευθερίας.
Το προεδρείο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εξελέγη είναι:
Πρόεδρος: Γιάννης Οικονόμου (ΝΔ).
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ)
Γραμματέας: Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ).
Όλοι έλαβαν από 19 θετικές ψήφους ενώ υπήρξαν και 6 «λευκά», ψηφοδέλτια.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι «η μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα