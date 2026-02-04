Βουλή: Είστε πρόβλημα αντεθνικό και ανθελληνικό, ξέσπασε ο Καιρίδης με Βελόπουλο που είπε ότι στα σύνορα λέμε «αλτ, τις ει» και μετά το... μπουμπουνάμε

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη είπε: «Κύριε υπουργέ μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Ήσασταν καταδρομέας, ξέρατε τι κάναμε στα σύνορα; Αλτ, τις ει! Αλτ, τις ει! Και τι κάνουμε μετά; Μπουμπουνάς. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέει ο στρατιωτικός κώδικας και ο νόμος»