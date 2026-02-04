Μηταράκης για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς: «Πρέπει να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές»
Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε συγχαρητήρια σε Λιμενικό και υγειονομικούς για τη διάσωση των επιβαινόντων
Στο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε, χθες βράδυ, στη Χίο με τους 15 νεκρούς, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων λαθροδιακίνησης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Θλίψη για το χθεσινό τραγικό περιστατικό στη Χίο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη.
Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή που καθημερινά προστατεύει τα σύνορα μας και διασώζει ανθρώπους.
Συγχαρητήρια σε όλο το σύστημα υγείας (νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ) και όλους όσοι συνέβαλαν για την διάσωση και περίθαλψη των επιβαινόντων».
