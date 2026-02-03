Πρόσκληση Δένδια στον Χέγκσεθ να επισκεφθεί την Ελλάδα, συζήτησαν για τα F-35

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο αμερικανικό Πεντάγωνο - Ο υπουργός Άμυνας παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του τις ελληνικές θέσεις για τα περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας