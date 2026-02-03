Συνάντηση Δένδια - Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ για εξοπλιστικά και αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα

Συναντήθηκα με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Arne Christenson και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, στα γραφεία της @AIPAC , στην Ουάσιγκτον. Συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής… pic.twitter.com/dPEUJNyjBe

Συναντήθηκα στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Rogers @RepMikeRogersAL, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους#WashingtonDC #HASC pic.twitter.com/GI9CyimD4J — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2026

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί ο κ. Δένδιας στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.