Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Σημαντική και στρατηγική επένδυση ο Κάθετος Διάδρομος

«Πρόκειται για μια σημαντική και στρατηγική επένδυση, καθώς επιδιώκουμε να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε ο πρωθυπουργός