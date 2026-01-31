Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, συζήτησε με τον Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια
Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, συζήτησε με τον Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια
Ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις
Στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Το πρωί, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.
Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Το πρωί, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.
Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα