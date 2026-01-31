Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, συζήτησε με τον Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια
Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, συζήτησε με τον Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις

Στο Ζάγκρεμπ ο Μητσοτάκης, συζήτησε με τον Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια
Στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςόπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το πρωί, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη ημέρα εργασιών της συνάντησης ηγετών του ΕΛΚ


Ο κ. Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.
