Κατ' ιδίαν συνομιλία του πρωθυπουργού με την Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το πέρας του υπουργικού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Στην διάρκεια της συνεδρίασης που διήρκησε περίπου 4 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στο πρόταση για τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, στο πλαίσιο της επέκτασης του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές του 2027. Η πρόταση προβλέπει πλήρη ισότητα ψήφου, όπως ορίζει το Σύνταγμα, δίνοντας στους απόδημους όχι μόνο τη δυνατότητα επιλογής κόμματος, αλλά και συγκεκριμένου βουλευτή. Οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε ιστορικά, χωρίς καμία αλλαγή στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εξασφαλιστεί η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών, καθώς όλα τα κόμματα έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί θετικά. Τόνισε ότι η νέα περιφέρεια θα ενισχύσει τη συμμετοχή των αποδήμων, καθώς θα υπάρχει σταυροδοσία και εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων από μεγάλες γεωγραφικές περιοχές του εξωτερικού, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την προσέλευση στις κάλπες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενδυνάμωσης των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια και αποτελεί, κατά τον ίδιο, ακόμη έναν κρίκο σύνδεσης της μητέρας πατρίδας με τα εκατομμύρια Ελλήνων του εξωτερικού.Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι σε αβέβαιους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών, αλλά απαιτείται και η αξία της ισχύος, με ενίσχυση της άμυνας, της διπλωματίας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Τόνισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και στρατηγικό πλεονέκτημα.Στη συνέχεια παρουσίαστηκε το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση του «βαθέος κράτους», με ρυθμίσεις που απλοποιούν διαδικασίες, καταργούν περιττά πιστοποιητικά και αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και πιστοποιημένους επαγγελματίες, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που βάζει τάξη στο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης.Τέλος, υπενθύμισε τις φορολογικές μειώσεις του Προϋπολογισμού 2026, που οδηγούν σε αύξηση πραγματικών μισθών και μηδενισμό φόρου για νέους κάτω των 25 ετών, παρουσιάζοντάς τες ως βασικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα.Μετά το τέλος της συνεδρίασης και την αποχώρηση των μελών του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός είχε ολιγόλεπτη κατ΄ιδίαν συνάντηση με την υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εκτιμάται ότι η συνάντηση είχε ως αντικείμενο το θέμα που προέκυψε από την τροπολογία για την επιμέλεια των παιδιών , της οποίας έκανε χρήση η κυρία Κεφαλογιάννη.Η κα Κεφαλογιάννη αναχωρεί σήμερα μαζί με τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Indigo για το Νέο Δελχί, για να εγκαινιάσει την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με την ινδική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός της θα παραμείνει στο Ν. Δελχί για 24 ώρες με πυκνό πρόγραμμα επαφών και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα.