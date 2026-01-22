Φλωρίδης: Αποδεικνύεται ότι η Καρυστιανού μπέρδευε τον πόνο της με μια πολιτική επιδίωξη, τώρα δεν υπάρχει η συναισθηματική προστασία για την ίδια
Η μεγάλη τιμωρία για όσους επεδίωξαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την εθνική τραγωδία των Τεμπών είναι η συνείδηση του κόσμου, αυτός είναι που νιώθει εξαπατημένος, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Την εκτίμηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «αποδεικνύεται ότι μπέρδευε τον πόνο της με μια πολιτική επιδίωξη» διατύπωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως είπε «πολιτικά κόμματα έκαναν τα πάντα να μην υπάρξει φως και δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή, δούλεψαν μόνο και μόνο για να πλήξουν την κυβέρνηση χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Όλα αυτά που υποστήριξαν και βάσει των οποίων κατέβηκαν στον δρόμο εκατομμύρια πολίτες, ήταν ένα ψέμα. Με αυτό το ψέμα επιχειρήθηκε η απαξίωση της Δικαιοσύνης, την οποία την κουβαλάμε ακόμα. Το ψέμα ήταν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και από αυτό έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν τα παιδιά και αυτήν τη μεταφορά η κυβέρνηση τη συγκάλυπτε»
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «η μεγάλη τιμωρία είναι η συνείδηση του κόσμου, αυτός είναι που νιώθει εξαπατημένος. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αγνά αισθήματα πιστεύοντας πως έχει γίνει κάτι φοβερό, επειδή τον παρέσυραν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις».
Με αφορμή, δε, τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε ότι «ο δρόμος για να φτιάξεις ένα κόμμα είναι μακρύς και δύσβατος, αυτό πρέπει να καταλάβει η κυρία Καρυστιανού. Επί του θέματος τοποθετήθηκε η κυβέρνηση μαζί με την ελληνική κοινωνία, αποτελεί ένα θέμα που έχει λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει η συναισθηματική προστασία για την ίδια, επομένως τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
Ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε, επίσης, ότι αισθάνεται οργή για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επεδίωκαν να ωφεληθούν πολιτικά εις βάρος της χώρας από μια εθνική τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών.
Επανέλαβε, τέλος, πως η ανακριτική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών είναι υποδειγματική, καθώς δεν υπάρχει καμία πτυχή που να μην έχει εξεταστεί, ενώ η ανάκριση τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ζητήματα όπως το προηγούμενο δυστύχημα της Ισπανίας, το οποίο έκανε 9 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.
