Η ατζέντα Μητσοτάκη: Από το ραντεβού με τους αγροτοσυνδικαλιστές, στο Νταβός για επενδύσεις

πρωθυπουργού με τους «σκληρούς» των μπλόκων, τους αγροτοπατέρες του Κάμπου και των υπολοίπων περιοχών, θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας, με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος και οι κινητοποιήσεις να λήξουν.



Η ένταση με τους Μέγαρο Μαξίμου δίνει σήμα λήξης, προσφέροντας παράλληλα διέξοδο στους αγροτοσυνδικαλιστές που ήταν εγκλωβισμένοι μεταξύ της διάθεσης των «παλιών» να προσέλθουν σε μια συζήτηση και της απροθυμίας των «νέων» να προσεγγίσουν το τραπέζι του διαλόγου.







Ζητείται λύση

Τις βασικές συνεννοήσεις ανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «σκληροί» των μπλόκων επιδιώκουν πλέον μια συνεννόηση με την κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν αποχωρήσεις από τις τάξεις τους, ενώ πολλοί ενοχλήθηκαν καθώς απουσίασαν από το κάδρο των βελτιωτικών ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο, την αναπλήρωση εισοδημάτων των καλλιεργητών τριφυλλιού και τη στήριξη των κτηνοτρόφων και το 2026 που προαναγγέλθηκαν από τη συνάντηση της Τρίτης. Για το



25+5 παρατηρητών που θα περάσουν αύριο μεσημέρι την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Τέλος, η κυβέρνηση μπορεί μεν να συζητήσει ανοιχτά θέματα του πρωτογενούς τομέα με τους εκπροσώπους των μπλόκων, αλλά όχι με δημοσιονομικό κόστος. «Αλλα χρήματα δεν υπάρχουν», ξεκαθαρίζει στο STAR ανώτερη κυβερνητική πηγή.



Μπορούν όμως να συζητηθούν θέματα, όπως π.χ. η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια που αφορά περίπου το 10% των παραγωγών, ενδεχομένως η γρηγορότερη τεχνική ολοκλήρωση του νέου λογισμικού για το φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία (χωρίς ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ) και ίσως κάποιες βελτιωτικές κινήσεις στην αναπλήρωση εισοδήματος των παραγωγών για σιτάρι και βαμβάκι.



Ενδεχομένως και κάποια περαιτέρω βελτίωση στη ρύθμιση για το φθηνό ρεύμα που αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ολα αυτά έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί, μαζί με τη ρύθμιση για τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) που αφορά δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια στη Βόρεια Ελλάδα που κλείδωσε σε ραντεβού που έγινε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης το μεσημέρι της Τετάρτης.



Κλείσιμο Μητσοτάκης θεωρεί τη ζημιά της Ν.Δ. στον αγροτικό κόσμο προοδευτικά ανατάξιμη, καθώς το 2026 θα είναι έτος με σωστές πληρωμές και ακόμα πιο ευνοϊκά μέτρα για τον πρωτογενή τομέα.



Για το Μέγαρο Μαξίμου επίσης έχει σημασία να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του χώρου στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής που θα συσταθεί με πρόεδρο τον πρώην υπουργό Γιάννη Οικονόμου, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στους αγρότες που ήρθαν προ ημερών στο Μαξίμου ότι σκοπεύει να δώσει μάχες στην Ευρώπη και εν όψει του νέου ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για τα έτη 2028-2034 και για τα κονδύλια που αφορούν στην ΚΑΠ.



Τα ραντεβού με επενδυτές

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας με τους «σκληρούς» που έχουν ως μπροστάρη τον Λαρισαίο αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα, ο κ. Μητσοτάκης παίρνει... τα βουνά και θα κατευθυνθεί συγκεκριμένα στο Νταβός της Ελβετίας, για το



Σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ελλάδα παραμένει δύναμη αξιοπιστίας, πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος συνομιλητής στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα στην Ευρώπη, όχι μόνο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που την έφεραν δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση στην κορυφή του Eurogroup, αλλά και για την πολιτική της σταθερότητα.



Αλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει πολλές φορές για το «πολύτιμο» νόμισμα της σταθερότητας, καθώς σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυβερνήσεις είτε κλυδωνίζονται, είτε οι χώρες εγκλωβίζονται σε δυσλειτουργικές κυβερνήσεις συνεργασίας.



Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων, με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.



Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του φόρουμ και αρκετές συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ. Σε αυτές αναμένεται να αναδείξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς και τη θέση της χώρας στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο.



Την Πέμπτη στις 11.30, θα μιλήσει στο βασικό πάνελ που αφορά τη μεγάλη εικόνα στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα σε θέματα ανταγωνιστικότητας, με τίτλο «Η Ευρώπη μένει στάσιμη. Πώς μπορεί να ταράξει τα νερά;», στο οποίο θα συμμετέχουν ακόμη ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο και οι CEOs της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ και της ExxonMobil Ντάρεν Γουντς. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, όπως το Bloomberg και το CNN.



Φωτογραφία: EUROKINISSI