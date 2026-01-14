Καβγάς on air ανάμεσα σε Καιρίδη και Ανεστίδη: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» - «Καλά σας κάναμε»
Ο βουλευτής της ΝΔ αναρωτήθηκε αν υπάρχει άλλος τομέας, ο οποίος να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να έχει φτηνό αγροτικό ρεύμα
Τηλεοπτικός καβγάς ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη και τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τόσο τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων, όσο και την απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, παρά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Το σκηνικό ξεκίνησε όταν ο κ. Καιρίδης ρώτησε τον κ. Ανεστίδη αν υπάρχει άλλος τομέας, ο οποίος να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να έχει φτηνό αγροτικό ρεύμα. «Η βιομηχανία το ζητάει εδώ και χρόνια. Υπάρχει επιδότηση 150 εκατομμυρίων, πηγαινοέρχεται ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ακόμη δεν έχει γίνει γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», είπε ο βουλευτής της ΝΔ, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά: «Αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».
Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνέχεια, όταν ο κ. Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε πως, ως Θεσσαλονικιός, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα Μάλγαρα και ο κ. Ανεστίδης απάντησε: «Καλά σας κάναμε».
Αναλυτικά ο διάλογος:
Καιρίδης: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στα Μάλγαρα
Ανεστίδης: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε
Καιρίδης: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε; Από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα και δεν τον σέβεστε;
Ανεστίδης: Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο τώρα, κ. Καιρίδη
Καιρίδης: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο.
