Καβγάς on air ανάμεσα σε Καιρίδη και Ανεστίδη: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» - «Καλά σας κάναμε»

Τηλεοπτικός καβγάς ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,και τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων,, ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τόσο τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στονκαι εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων, όσο και την απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, παρά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.Το σκηνικό ξεκίνησε όταν ο κ.ρώτησε τον κ.αν υπάρχει άλλος τομέας, ο οποίος να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να έχει φτηνό αγροτικό ρεύμα. «Η βιομηχανία το ζητάει εδώ και χρόνια. Υπάρχει επιδότηση 150 εκατομμυρίων, πηγαινοέρχεται ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ακόμη δεν έχει γίνει γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», είπε ο βουλευτής της ΝΔ, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά: «Αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».Οι τόνοι ανέβηκαν στη συνέχεια, όταν ο κ. Καιρίδης διαμαρτυρήθηκε πως, ως Θεσσαλονικιός, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα Μάλγαρα και ο κ. Ανεστίδης απάντησε: «Καλά σας κάναμε».Αναλυτικά ο διάλογος:: Είμαι Θεσσαλονικιός και με έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στα Μάλγαρα: Καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε: Εμάς καλά κάνατε; Τον ελληνικό λαό τον τιμωρείτε; Από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα και δεν τον σέβεστε;: Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο τώρα, κ. Καιρίδη: Εσείς την πετάτε 45 μέρες τώρα και δεν έρχεστε στον διάλογο.