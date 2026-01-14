Ο Γεωργιάδης ζητά απαντήσεις από Καρυστιανού για την ατάκα «Σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»
«Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλα μέλη του Συλλόγου» γράφει ο υπουργός Υγείας
Σχόλιο με αφορμή τη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου» που χρησιμοποίησε η Μαρία Καρυστιανού στην ανακοίνωσή της για την παραίτηση από τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης καλώντας την να δώσει απαντήσεις «στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε» για όσα υπονοεί.
Ο υπουργός Υγείας υπενθυμίζει ότι η κυρία Καρυστιανού είχε κατηγορήσει πριν από μερικές εβδομάδες την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο στον σύλλογο «αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου…».
«Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!» καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…
Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!
Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 13, 2026
