Διαμαρτύρεται η Καρυστιανού για έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών - Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου λένε πηγές της Αρχής
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού ΑΑΔΕ

Διαμαρτύρεται η Καρυστιανού για έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών - Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου λένε πηγές της Αρχής

Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου, λένε πηγές της ΑΑΔΕ

Διαμαρτύρεται η Καρυστιανού για έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών - Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου λένε πηγές της Αρχής
432 ΣΧΟΛΙΑ
Για χτύπημα της κυβέρνησης σε βάρος του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Χ, μετά τον έλεγχο  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από την Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου.

Η κα Καρυστιανού αναφέρει επίσης στην ανάρτησή της ότι «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους» και καλεί την ΑΑΔΕ να απαντήσει με  ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών. 

Την ίδια ώρα πάντως πηγές της ΑΑΔΕ έλεγαν τα εξής: Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο.

Στην ανάρτησή της η Ματρία Καρυστιανού αναφέρει: 

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.
Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.
Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:
Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;
Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;
Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;
Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».

Δείτε την ανάρτηση

Διαμαρτύρεται η Καρυστιανού για έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών - Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου λένε πηγές της Αρχής

432 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης