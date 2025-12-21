Διαμαρτύρεται η Καρυστιανού για έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών - Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις φορολογουμένων, ουδείς είναι υπεράνω του νόμου λένε πηγές της Αρχής