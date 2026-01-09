Από τις καταλήψεις στις βιβλιοθήκες: Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη νέα εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων
Από τις καταλήψεις στις βιβλιοθήκες: Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη νέα εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων
«Το 2025 άλλαξε τα δημόσια πανεπιστήμια και το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερο» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του
Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα δημόσια πανεπιστήμια αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Instagram, με αφορμή την έναρξη του 2026, κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή» στην ανώτατη εκπαίδευση.
Όπως επισημαίνει, το 2025 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά η δέσμευση για τη διαγραφή των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, διαγράφηκαν 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι το τέλος του 2025 βρίσκει τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας, γεγονός που, όπως τονίζει, σηματοδοτεί το τέλος μιας πρακτικής δεκαετιών που είχε ταλαιπωρήσει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός παραθέτει και δύο χαρακτηριστικές εικόνες: τη μεταμόρφωση του κυλικείου της Νομικής Σχολής, «πώς ήταν και πώς είναι σήμερα», καθώς και τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έναν χώρο που –όπως αναφέρει– τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες και πλέον έχει μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο γνώσης.
«Αυτή είναι η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων που θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια και εκφράζοντας την εκτίμηση πως το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη.
Δείτε το βίντεο Μητσοτάκη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
