Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
