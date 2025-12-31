Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, δείτε φωτογραφίες
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

