ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ηλίας Κασιδιάρης Μπλόκα αγροτών Αγρότες Χρυσή Αυγή

Και ο… Κασιδιάρης στα μπλόκα, αφού πήρε πενθήμερη άδεια από τη φυλακή

Χαιρέτησε και αγκάλιασε αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο

Επίσκεψη σε μπλόκο αγροτών πραγματοποίησε χθες ο καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης κατά τη διάρκεια της πενθήμερης άδειάς του από τη φυλακή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα social media, έφτασε στο σημείο όπου βρίσκονται αγροτικά οχήματα και φορτηγά και χαιρέτησε αγρότες που βρίσκονταν στο μπλόκο.

«Πάντα δίπλα στους αγρότες! Ακόμα και στις ολιγοήμερες άδειες από την φυλακή! Ο αγώνας συνεχίζεται...» αναφέρει στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

