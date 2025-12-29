Πέντε συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Κρήτη
Πέντε συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Κρήτη

Αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής

Σε συλλήψεις πέντε φερόμενων διακινητών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες στελέχη του Λιμενικού στην Κρήτη, ενώ οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό

Σύμφωνα με το Λιμενικό, συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 45 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να είναι οι διακινητές των 109 αλλοδαπών που διασώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι, ηλικίας 19, 22 και 20 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μύρτου Ιεράπετρας, το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης έναντι αμοιβής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα».
