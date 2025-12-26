Κατεπείγουσα ερώτηση Βόζεμπεργκ στην Κομισιόν για τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας
Για απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με την οποία επιχειρεί η τουρκική πλευρά να δικαιολογήσει την παράνομη και επιθετική στάση της στο Αιγαίο, κάνει λόγο η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα η επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας, κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη, σε συνέχεια των πρόσφατων προκλητικών δηλώσεων του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας κατά της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στηλίτευσε την απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με την οποία επιχειρεί η τουρκική πλευρά να δικαιολογήσει την παράνομη και επιθετική στάση της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Βόζεμπεργκ ζήτησε από την Κομισιόν να αντιδράσει άμεσα στις ψευδείς τουρκικές δηλώσεις περί «μονομερών ενεργειών και ασυνέπειας της ελληνικής πλευράς αναφορικά με τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο» αλλά και να επαναξιολογήσει το πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας με την Τουρκία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Ελίζας Βόζεμπεργκ:
«Σε μια πρωτοφανή δήλωση πρόκλησης προέβη για ακόμη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού Υπουργείου ανέφερε ότι η χώρα που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα επέρριψε την ευθύνη στην Ελλάδα για τις τουρκικές παραβιάσεις.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Άγκυρας, η ελληνική πλευρά προσπαθεί με μονομερείς ενέργειες να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο ενώ στη βάση των ελληνικών ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η άνευ προηγουμένου ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης αναφορικά με τα χωρικά ύδατα και την εναέριο χώρο.
Με δεδομένη την απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, μέσω της οποίας εσκεμμένα επιχειρεί η Τουρκία να δικαιολογήσει τις παράνομες ενέργειες της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ερωτάται η Επιτροπή:
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να καταδικάσει άμεσα τις ψευδείς, προκλητικές και επιθετικές δηλώσεις της τουρκικής πλευράς;
• Πώς αξιολογεί το πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας με την Τουρκία στον απόηχο συνεχιζόμενων δηλώσεων που αποκαλύπτουν τον πραγματικό κίνδυνο από την επιθετική στάση της Τουρκίας;»
