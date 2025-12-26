Ο Δένδιας απαντά στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές, τόνισε από τη Σάμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που επιχείρησε η Τουρκία





Απαντήσεις σε όσα προκλητικά υποστήριξε ανήμερα τα Χριστούγεννα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έδωσε από τη Σάμο όπου βρέθηκε την Παρασκευή ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας αρχικά ξεκαθάρισε ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα. Η χώρα μας δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιοδήποτε γείτονάς της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».«Όμως από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τηνκαι τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.«Έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές» κατέληξε στη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Όπως σημειώνει, δε, σε ανάρτησή του στο Χ «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων»Σε χθεσινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα επέρριψε τις ευθύνες για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο... στην Ελλάδα!Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος, επέμεινε ότι η Τουρκία δεν είναι η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων» ανέφερε ο Ακτούρκ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας, δε, σε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης περί παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο ισχυρίστηκε προκλητικά ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά»!



Σύμφωνα με την Άγκυρα, «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ επαναλαμβάνεται ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».