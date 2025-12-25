Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνος Καμμένος Χριστούγεννα Σύζυγος Παιδιά Instagram

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του

«Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του
40 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια φωτογραφία και ένα σκίτσο που ανήρτησε στο Instagram ευχήθηκε φέτος «καλά Χριστούγεννα» ο Πάνος Καμμένος.

Στη φωτογραφία ο ιδρυτής των ΑΝΕΛ ποζάρει με τα παιδιά του σε χριστουγεννιάτικο φόντο.

Στο σκίτσο ο κ. Καμμένος απεικονίζεται με σμόκιν στο πλευρό της συζύγου του, η οποία επίσης είναι ενδεδυμένη για επίσημη χριστουγεννιάτικη έξοδο.

«Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος.


40 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης