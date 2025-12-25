Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Πάνου Καμμένου με τη σύζυγο και τα παιδιά του
«Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος
Με μια φωτογραφία και ένα σκίτσο που ανήρτησε στο Instagram ευχήθηκε φέτος «καλά Χριστούγεννα» ο Πάνος Καμμένος.
Στη φωτογραφία ο ιδρυτής των ΑΝΕΛ ποζάρει με τα παιδιά του σε χριστουγεννιάτικο φόντο.
Στο σκίτσο ο κ. Καμμένος απεικονίζεται με σμόκιν στο πλευρό της συζύγου του, η οποία επίσης είναι ενδεδυμένη για επίσημη χριστουγεννιάτικη έξοδο.
