Τσιάρας: Πρόσθετη οικονομική στήριξη στην καλλιέργεια μηδικής λόγω της ευλογιάς

Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφωνα με τον υπουργού, εξαιτίας του αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων