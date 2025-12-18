Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
52 ΣΧΟΛΙΑ
Δεξίωση στην αμερικανική πρεσβευτική κατοικία παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης 17/12/2025 η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδεχόμενη καλεσμένους από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. 

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς,  Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης. Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με την σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.


Παρόντες ήταν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο   υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Χριστίνα Θεοδωρικάκου και Τάκης Θεοδωρικάκος
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με την σύζυγό του Ελένη

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης
Κλείσιμο



Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Η Μαριάννα Λάτση
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία
Ο Γιώργος Ντάβλας
52 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης