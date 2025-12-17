Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει τον Παππά, τώρα είναι αργά για δάκρυα
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του ευρωβουλευτή
Για υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, μετά το επεισόδιο χειροδικίας σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο.
Σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται, όπως σημειώνει, σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του ευρωβουλευτή, με «πολλά διαφορετικά θύματα».
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε επιλέξει μέχρι σήμερα «την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης», προσθέτοντας ότι χρειάστηκε η χειροδικία για να προχωρήσει τελικά στη διαγραφή του.
«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ασκώντας εκ νέου κριτική στη στάση του κόμματος.
Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.
Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.
Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.
Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές.»
Η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.
