Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ και τι θα ακούσει από τους βουλευτές: Οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και οι αιχμές

Κατά τα άλλα, οι προτάσεις της ΝΔ περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα εξής άρθρα:

-Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

-Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

-Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

-Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα - συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

-Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

-Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

-Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

-Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Επιπρόσθετα, έχει θέσει τα εξής θέματα:

-Μέριμνα για την προσιτή στέγη

-Δημοσιονομικός «κόφτης»

-Λειτουργία των κομμάτων

-Κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει τη συζήτηση με μια «βαριά» θεσμική ομιλία, προτάσσοντας τις παρεμβάσεις στο Σύνταγμα ως ένα σύνολο κανόνων που μπορούν να δώσουν λύση σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και τη δημόσια ζωή και έρχονται από το παρελθόν, ενώ επίσης ανοίγουν τον δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα πετάξει το μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς τις μεγάλες θεσμικές τομές.Ενδιαφέρον θα έχει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκρίνεται το σενάριο ύπαρξης ενός Δικαστικού Συμβουλίου από ανώτατους δικαστές που θα αξιολογεί ουσιαστικά υποθέσεις πριν αυτές διαβιβαστούν στη Βουλή.