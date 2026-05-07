Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ και τι θα ακούσει από τους βουλευτές: Οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και οι αιχμές
Στις 11 η συνεδρίαση - 45 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν ο καθένας από πέντε λεπτά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι διατεθειμένος να ακούσει, να απαντήσει και να παρέμβει
Εδώ και μέρες η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που θα ξεκινήσει σήμερα στις 11:00 έχει προσλάβει σχεδόν...μυθικά χαρακτηριστικά. Η σοβούσα ένταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος άλλωστε παραπέμπει σε μια ζωηρή συζήτηση που θα γίνει για αρκετές ώρες ενώπιον του πρωθυπουργού, αν και όπως έχει γράψει από τις αρχές της εβδομάδας το protothema.gr, είναι σε εξέλιξη κινήσεις αποκλιμάκωσης.
Φερ ειπείν και χθες υπήρξαν επαφές του Μεγάρου Μαξίμου με βουλευτές, ενώ ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος πήγε δύο φορές στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγιναν συσκέψεις. Σε αυτή την προσπάθεια αποφόρτισης της έντασης ρόλο έπαιξαν και η άρνηση της ΝΔ να συναινέσει σε Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφαινόμενη άρνηση για την Εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, αν και δεδομένα υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν.
Εξ ου και σχεδόν 45 βουλευτές της έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν ο καθένας από πέντε λεπτά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι διατεθειμένος να ακούσει, να απαντήσει και να παρέμβει. Τον τόνο όμως θα δώσει από την αρχή ο ίδιος, με μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος, σε τόνο ενωτικό.
«Όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στη ΝΔ, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η ΝΔ μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ενώ και παράγοντες της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας υπεραμύνονται της δυνατότητας των βουλευτών να μιλήσουν, αναδεικνύοντας και κακώς κείμενα, καθώς είναι «αγωγοί» των αισθημάτων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών όπου εκλέγονται.
Βεβαίως, κρίσιμη θα είναι η «δοσολογία» της κριτικής, αν και θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει προσπάθεια αυτοσυγκράτησης. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν παρατηρητές με καλή γνώση του γαλάζιου οικοσυστήματος, κανείς δεν θέλει να «πριονίσει» τα πόδια της παράταξης, την ώρα που το κόμμα μπαίνει σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας και ακούγονται σενάρια ακόμα και για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο.
Στον κατάλογο των ομιλητών υπάρχει και το όνομα του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος έχει ζητήσει τον λόγο για να μιλήσει εφ' όλης της ύλης και κατά πληροφορίες αφενός αναμένεται να κάνει εκ νέου κριτική στους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου αναμένεται να αφήσει αιχμές για κάποιους που στις δύσκολες στιγμές απουσιάζουν, με αφορμή την απουσία Δένδια από τη συνεδρίαση για προγραμματισμένο ταξίδι στην Πορτογαλία.
Επίσης με ενδιαφέρον θα ακουστούν τοποθετήσεις από βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, στον απόηχο και του χθεσινού «φάλτσου» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις εσφαλμένες κλήσεις σε βουλευτές για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημμέλημα. Κάποιοι εξ αυτών είναι της άποψης ότι οι περιπτώσεις τους αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ τώρα η κυβέρνηση επιθυμεί να βάλει «φρένο» στην «ποινικοποίηση» της πολιτικής ζωής.
Με ενδιαφέρον θα αναμένεται και η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος θα θέσει ερωτήματα με φόντο και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται να είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου.
Υπάρχουν βεβαίως και βουλευτές, κυρίως εκ δεξιών, που θέλουν να θέσουν ζητήματα για τη συνολική τοποθέτηση του κόμματος ενόψει των εκλογών. Κάποιοι που ήθελαν πάντως να πάρουν τον λόγο εν τέλει επιφυλάσσονται, δεν θα μιλήσουν και θα τοποθετηθούν στο συνέδριο του κόμματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα ακούσει και θα απαντήσει, σε μια λογική απευθείας διαλόγου, ενώ επίσης θα περιγράψει το καθηκοντολόγιο των βουλευτών ενόψει Συνταγματικής Αναθεώρησης, Συνεδρίου και προεκλογικής περιόδου.
Η ΝΔ θα προτάξει προς αναθεώρηση 30 άρθρα του Συντάγματος, ενώ προηγήθηκε διαβούλευση με τους βουλευτές. 50 εξ αυτών έστειλαν προτάσεις, ενώ 20 έκαναν προφορικές παρεμβάσεις και κάποιοι θα πάρουν και επί του θέματος τον λόγο σήμερα. Ο αριθμός των άρθρων που βάζει προς συζήτηση η ΝΔ δεν είναι τελικός, ενώ στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι η διαδικασία να ξεκινήσει εντός Μαΐου, με τις αναγκαίες 50 υπογραφές από κυβερνητικούς βουλευτές.
Οι αιχμέςΣε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί τι θα πουν οι βουλευτές, καθώς στο παρασκήνιο λέγονται διάφορα. Για παράδειγμα, έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο οι βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή των 5 στα ΝΕΑ (Α. Κατσανιώτης, Γ. Οικονόμου, Φ. Μπαραλιάκος, Γ. Παππάς, Θ. Ζεμπίλης). Οι βουλευτές αυτοί προφανώς έχουν ενστάσεις για τον ρόλο που διαδραματίζουν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και ζητούν παράλληλα την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Άλλοι θέλουν επίσης να αναφερθούν και στα σενάρια για αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, «γαλάζιοι» βουλευτές λένε στο protothema.gr ότι οι τοποθετήσεις τους θα είναι πολιτικές και όχι με προσωπικές στοχεύσεις.
Η Συνταγματική ΑναθεώρησηΤο κεντρικό θέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη βεβαίως είναι η εκκίνηση της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης της ΝΔ, την οποία εν συνεχεία θα εξειδικεύσει ο γενικός εισηγητής Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει τη συζήτηση με μια «βαριά» θεσμική ομιλία, προτάσσοντας τις παρεμβάσεις στο Σύνταγμα ως ένα σύνολο κανόνων που μπορούν να δώσουν λύση σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και τη δημόσια ζωή και έρχονται από το παρελθόν, ενώ επίσης ανοίγουν τον δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα πετάξει το μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς τις μεγάλες θεσμικές τομές.
Ενδιαφέρον θα έχει η αλλαγή που θα εισηγηθεί η ΝΔ ως προς το άρθρο 86, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκρίνεται το σενάριο ύπαρξης ενός Δικαστικού Συμβουλίου από ανώτατους δικαστές που θα αξιολογεί ουσιαστικά υποθέσεις πριν αυτές διαβιβαστούν στη Βουλή.
- Κατά τα άλλα, οι προτάσεις της ΝΔ περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα εξής άρθρα:
- -Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη
- -Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων
- -Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ
- -Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα - συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο
- -Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών
- -Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης
- -Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές
- -Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
- Επιπρόσθετα, έχει θέσει τα εξής θέματα:
- -Μέριμνα για την προσιτή στέγη
- -Δημοσιονομικός «κόφτης»
- -Λειτουργία των κομμάτων
- -Κλιματική κρίση.
