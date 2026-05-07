Την Αττική «κυκλώνει» ο Τσίπρας: Πρώτος σταθμός το Χαλάνδρι για το νέο low-budget κόμμα
Επιταχύνονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα – Εκδήλωση στο Χαλάνδρι τη Δευτέρα - Οι πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης σε όλη τη χώρα και ο σχεδιασμός για έναν χαμηλού κόστους κομματικό μηχανισμό
Με αμείωτο ρυθμό εξακολουθούν οι προετοιμασίες για τον νέο πολιτικό φορέα στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει θέσει ως στόχο την ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο, αφού το σενάριο των πρόωρων εκλογών βρίσκεται, κατά τους επιτελείς του, πάνω στο τραπέζι.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώτος επιχειρησιακός στόχος, αυτός της δημοσιοποίησης του «Μανιφέστου» για την Αριστερά του 21ου αιώνα έχει επιτευχθεί, αφού δημοσιεύθηκε ανήμερα την Πρωτομαγιά, δίνοντας τον τόνο της επιτάχυνσης προς όλα τα στελέχη του χώρου. Με την αντίστροφη μέτρηση για τα… αποκαλυπτήρια να έχει ξεκινήσει, η ημερομηνία και ο τόπος της ανακοίνωσης είναι μερικά από τα βασικά ζητούμενα, σύμφωνα με πληροφορίες για το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, την ώρα που η απότομη πύκνωση των παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα φέρνει όλο και πιο κοντά τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα.
Την ίδια ώρα, η οργάνωση του νέου κόμματος θα ακολουθεί διαφορετικά πρότυπα, αφού θα πρόκειται για έναν κομματικό μηχανισμό χαμηλού κόστους (low-budget) κατά πληροφορίες, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξή του, αλλά και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Άλλωστε, την οργανωτική ευθύνη των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα σήκωσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το εκδοτικό του εγχείρημα, η «Ιθάκη», αν και η σκυτάλη περνά τώρα στις πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης, με πρώτο σταθμό το Χαλάνδρι.
Κυκλώνοντας από την περιφέρεια το κέντρο, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στο Χαλάνδρι την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μάϊου στο Θέατρο της Ρεματιάς, μετά από πρωτοβουλία των ομάδων αυτοργάνωσης στον βόρειο τομέα της Αθήνας, όπου και δραστηριοποιούνται πολιτικά αρκετά από τα κορυφαία στελέχη του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Το μοντέλο των εκδηλώσεων από πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, ενώ αντίστοιχοι πυρήνες έχουν αναπτυχθεί στην Μεσσηνία, την Πάτρα και αλλού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ολική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού.
Άλλωστε, ο Μάιος και ο Ιούνιος αποτελούν «μήνες εξωστρέφειας» για το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, αφού εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία στο λεκανοπέδιο, αλλά και την Αττική θα πραγματοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα φτάνοντας μέχρι και την… Κύπρο, όπου το Ινστιτούτο Τσίπρα αυτή τη φορά προετοιμάζει μια κεντρική εκδήλωση στη μεγαλόνησο.
