Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι και πήδηξε στο οδόστρωμα όταν πλησίασαν αστυνομικοί
ΕΛΛΑΔΑ
Κερατσίνι Πτώση Τραυματισμός

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/5) στο Κερατσίνι, όταν πήδηξε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Νωρίτερα, περιπολούντες αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.

Η ενέργειά του προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κινηθούν άμεσα προς το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο άνδρας, πιθανώς σε απόπειρα να διαφύγει, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα.

Από την πτώση τραυματίστηκε, με τους αστυνομικούς να καλούν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου - Δραπετσώνας, το οποίο συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
