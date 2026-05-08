Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι και πήδηξε στο οδόστρωμα όταν πλησίασαν αστυνομικοί

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε
το βράδυ της Πέμπτης (7/5) στο Κερατσίνι
, όταν πήδηξε
από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Νωρίτερα, περιπολούντες αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει να ρίχνει αντικείμενα στον δρόμο.
Η ενέργειά του προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κινηθούν άμεσα προς το σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κινδύνους.
Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο άνδρας, πιθανώς σε απόπειρα να διαφύγει, πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα.
Από την πτώση τραυματίστηκε, με τους αστυνομικούς να καλούν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου - Δραπετσώνας, το οποίο συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.