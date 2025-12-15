Δένδιας: Είναι ανακριβές ότι πήραμε πίσω την πρότασή μας για το SAFE

«Ουδέποτε ζητήθηκε επανυποβολή του σχεδίου. Το "cover letter" αλλάξαμε, όσον αφορά το ποσό. Εμείς βάλαμε το μέγιστο ποσό, εάν υπάρξει αναδιανομή και εάν υπάρξει SAFE-2» είπε o υπουργός Άμυνας στη Βουλή