Πρώτο συνέδριο για τη Φωνή Λογικής: Ομόφωνα πρόεδρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής

«Η Ελλάδα χρειάζεται ελευθερία στην οικονομία, δύναμη στα σύνορα, πίστη στις αξίες της και αυτοπεποίθηση στα εθνικά της δίκαια», ανέφερε, επικαλούμενη το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, τα εθνικά θέματα και «μια επιθετική woke ιδεολογία που θέλει να ξηλώσει όσα μας κράτησαν ενωμένους: την οικογένεια, την πίστη, την ταυτότητα».Για τηνη κυρία Λατινοπούλου ανέφερε ότι στο πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνονται χαμηλοί φόροι, κατάργηση τεκμηρίων, μικρότερο κράτος, τέλος χρηματοδότησης ΜΚΟ. Για τοπρότεινε μηδενική ανοχή, κλειστά κέντρα, μαζικές απελάσεις, καμία επιδότηση. Για τηνπρότεινε την επαναφορά της στολής, την προσευχή, την έπαρση της σημαίας και την αντι-woke κουλτούρα.Για τηπρότεινε σκληρότερες ποινές και έκανε αναφορά στην εξέταση της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Σε επίπεδο θεσμών πρότεινε κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.Για ταπρότεινε την επέκταση των συνόρων στα 12 ν.μ., την καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη στήριξη της Κύπρου.«Σε αυτό το τρίπτυχο θα στηριχτούμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, έννοιες που έχουν χαθεί από τη σημερινή πολιτική σκηνή και πρέπει να τις επαναφέρουμε και να τις κάνουμε πράξη. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα πάει μπροστά», είπε μεταξύ άλλων.