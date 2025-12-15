Πρώτο συνέδριο για τη Φωνή Λογικής: Ομόφωνα πρόεδρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Πρώτο συνέδριο για τη Φωνή Λογικής: Ομόφωνα πρόεδρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Εγκρίθηκαν καταστατικό και θέσεις, εκλέχθηκαν τα 70 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
Ομόφωνα έγινε η εκλογή της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην προεδρία του κόμματος «Φωνή Λογικής» που έκανε το 1ο συνέδριό του.
Το συνέδριο ψήφισε επίσης το καταστατικό του κόμματος, ενέκρινε το κείμενο Θέσεων και Αρχών και πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με τα επίσημα αποτελέσματα να εγκρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε τη συγκίνησή της «αφού πριν καν κλείσουμε 1,5 χρόνο ζωής ως κόμμα κάνουμε και το πρώτο μας συνέδριο. Ένα συνέδριο ζωντανό, ένα συνέδριο αληθινό, ένα συνέδριο με ανοικτές πόρτες και διάφανες διαδικασίες» και σε μία περίοδο που το κόμμα δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα. «Ο κόσμος μας ακούει και μας πιστεύει. Βλέπει πως λέμε λογικά πράγματα. Βλέπει πως ποτέ δεν αλλάζουμε θέσεις. Βλέπει πως δεν κάνουμε κωλοτούμπες», είπε.
Η κυρία Λατινοπούλου επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις, με την τελευταία να δίνει στο Κίνημα Λογικής 6,5%, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι τα πραγματικά ποσοστά του κόμματος είναι πολύ μεγαλύτερα. Η ίδια κατήγγειλε ότι δέχεται αδυσώπητο και καθημερινό πόλεμο, και αναφέρθηκε στο ζήτημα των απαιτούμενων 200 υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος. «Μα μόλις δυο μήνες μετά κατεβήκαμε στις εκλογές του 2023 και πήραμε 25.000 σταυρούς. 200 υπογραφές δεν θα μπορούσαμε να βρούμε; Πόσο γελοίοι αυτοί που τα διακινούν, πόσο φτωχόμυαλοι αυτοί που τους πιστεύουν», πρόσθεσε.
Εκτιμώντας ότι ήδη έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η κυρία Λατινοπούλου έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.
Επίσης, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ενώ όσοι τελικά περάσουν στην τελική φάση, θα πρέπει να καταβάλλουν 1.000 ευρώ, αν είναι άνδρες και 500 ευρώ, αν είναι γυναίκες, για να καλυφθεί και το παράβολο συμμετοχής.
Η κυρία Λατινοπούλου απαγόρευσε κάθε προβολή των υποψηφίων, μέχρι την ανακοίνωσή τους, είτε με γραφεία είτε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλοι θα είναι μέλη και φίλοι του κόμματος. Το αν θα είναι υποψήφιοι θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές. Έως τότε μπορούν να φτιάξουν προσωπικά γραφεία εάν το επιθυμούν αλλά χωρίς ταμπέλες. Όποιος δεν συμμορφωθεί με αυτά ΔΕΝ θα είναι υποψήφιος. Απλά καθαρά και ξάστερα», είπε.
Για τα μέλη του κόμματος έθεσε και κανόνες συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσσοντας τη διαφωνία με ευγένεια. «Θεμιτές οι διαφωνίες, όχι όμως οι ύβρεις. Το είχα νεύρα και δεν το εννοούσα αυτό που έγραψα ή πόσταρα για μένα δεν αποτελεί δικαιολογία», είπε, προαναγγέλλοντας αυστηρότητα από το πειθαρχικό. «Ακόμα και καταγγελίες να γίνουν, μέχρι να διερευνηθούν θα αναστέλλεται η ιδιότητα μέλους», συμπλήρωσε.
Παράλληλα, οι τομεάρχες δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, καθώς πρόκειται για δύο ξεχωριστά πράγματα, που στο τέλος, εάν μπλεχτούν, δημιουργούν εξαρτήσεις.
Οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους
Το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής
«Η Ελλάδα χρειάζεται ελευθερία στην οικονομία, δύναμη στα σύνορα, πίστη στις αξίες της και αυτοπεποίθηση στα εθνικά της δίκαια», ανέφερε, επικαλούμενη το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, τα εθνικά θέματα και «μια επιθετική woke ιδεολογία που θέλει να ξηλώσει όσα μας κράτησαν ενωμένους: την οικογένεια, την πίστη, την ταυτότητα».
Για την οικονομία, η κυρία Λατινοπούλου ανέφερε ότι στο πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνονται χαμηλοί φόροι, κατάργηση τεκμηρίων, μικρότερο κράτος, τέλος χρηματοδότησης ΜΚΟ. Για το μεταναστευτικό, πρότεινε μηδενική ανοχή, κλειστά κέντρα, μαζικές απελάσεις, καμία επιδότηση. Για την παιδεία, πρότεινε την επαναφορά της στολής, την προσευχή, την έπαρση της σημαίας και την αντι-woke κουλτούρα.
Για τη δικαιοσύνη πρότεινε σκληρότερες ποινές και έκανε αναφορά στην εξέταση της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Σε επίπεδο θεσμών πρότεινε κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Για τα εθνικά, πρότεινε την επέκταση των συνόρων στα 12 ν.μ., την καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη στήριξη της Κύπρου.
«Σε αυτό το τρίπτυχο θα στηριχτούμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, έννοιες που έχουν χαθεί από τη σημερινή πολιτική σκηνή και πρέπει να τις επαναφέρουμε και να τις κάνουμε πράξη. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα πάει μπροστά», είπε μεταξύ άλλων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
