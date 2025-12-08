Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη
Συζήτησαν θέματα που αφορούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα
Συνάντηση με τον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει:
«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Τζον Κατσιματίδη, έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα, εμπορίου και ευρύτερα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας, με μεγάλη προσφορά στην Πατρίδα».
