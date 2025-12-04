Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω

Η ανάρτηση του πρώην υπουργού με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ