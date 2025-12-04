Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω
Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω
Η ανάρτηση του πρώην υπουργού με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
Με δηκτικό τρόπο σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης», ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για πολιτικό κουίζ αναφέροντας:
Πολιτικό κουίζ
Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:
1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
2. Εγώ είμαι παλιός
Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω.
Με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για πολιτικό κουίζ αναφέροντας:
Πολιτικό κουίζ
Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:
1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
2. Εγώ είμαι παλιός
Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα