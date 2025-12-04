Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω
Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω

Η ανάρτηση του πρώην υπουργού με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης», ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Με φόντο τον εξώστη, όπου είχαν τοποθετηθεί ως θεατές χθες στο «Παλλάς» τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για πολιτικό κουίζ αναφέροντας:

Πολιτικό κουίζ

Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:

1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
2. Εγώ είμαι παλιός

Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω.

Kουίζ Τσακαλώτου για Τσίπρα: Mόνο εγώ πρέπει να μείνω


