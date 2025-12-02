Χατζηδάκης: Οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 100% μεταξύ 2019 και 2025

- Θα προσέλκυε ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων.- Θα δανείζονταν φτηνότερα από χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.- Θα πετύχαινε απανωτές πρωτιές στην κατάταξη του Εconomist για την καλύτερη οικονομία στον κόσμο [το 2022 και 2023 – ενώ το 2024 ήμασταν στην 3η θέση μαζί με τη Δανία].- Και θα είχαν βρει δουλειά μισό εκατομμύριο άνθρωποι.Μάλλον θα τον χαρακτηρίσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν προσέθετε δε ότι σε αυτό το διάστημα θα περνούσαμε μια πρωτοφανή πανδημία και τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση των τελευτών 30 ετών, τότε μάλλον θα τον παροτρύναμε να «κατέβει» από τα σύννεφα και να αντικρίσει την πραγματικότητα».Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο αυτήν την πρόοδο. «Ιδιαίτερα όσον αφορά στη δημοσιονομική σταθερότητα –που είναι κάτι επί του οποίου έχουμε άμεσο έλεγχο– η δέσμευσή μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη. Η χώρα μας πλήρωσε ακριβά το τίμημα των εύκολων υποσχέσεων. Και πλέον γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη με δανεικά δεν είναι πραγματική ανάπτυξη. Αλλά και ότι η εμπιστοσύνη δύσκολα κερδίζεται και πολύ εύκολα χάνεται», τόνισε.Επανέλαβε δε ότι από τη στιγμή που μπήκαν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά, η προσοχή της κυβέρνησης επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν μικρο-διάσταση της οικονομίας: την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, των ανταγωνισμό, τις εξαγωγές.«Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν κάνουμε λάθη. Αντίθετα, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μαθαίνουμε από αυτά, διορθώνουμε και προχωράμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια ιστορική καμπή. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αστάθειας, κρίσεων και αβεβαιότητας, έχουμε την ευκαιρία όχι απλώς να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, αλλά να τις διαμορφώσουμε. Η «εθνική συμμαχία της ευθύνης» για την οποία μίλησα πέρυσι -η συμμαχία μεταξύ πολιτείας, επιχειρηματικής κοινότητας, εργαζομένων, αλλά και του ελληνισμού της διασποράς- παραμένει ζωντανή και δημιουργική. Αντέχει στους κλυδωνισμούς, αντέχει στη φθορά του χρόνου, αντέχει γιατί έχει ένα ξεκάθαρο κοινό στόχο: μια Ελλάδα που δεν φοβάται το αύριο, αλλά το χτίζει με αυτοπεποίθηση».