Λαφαζάνης: Είμαι καταζητούμενος στην Ουκρανία - Δεν είναι δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός»

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και αιχμές για τη Ρωσία από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος προτείνει «τρίτη λύση» στο πολιτικό σκηνικό
«Ποταμός» κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τα όσα καταθέτει -με την δική του οπτική- μέσα από το βιβλίο «Ιθάκη» ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνέντευξή του στο Action 25. Ο πρώην υπουργός -κατά την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία» και τόνισε ότι το δίλημμα των εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», αφήνοντας ανοιχτό ότι θα μπορούσε ο ίδιος να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
Επιπλέον, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, κατηγόρησε τον Τσίπρα για πολιτική αλητεία και εξαπάτηση του λαού και σχολίασε την ανάγκη για ανανέωση και νέα πρόσωπα στην πολιτική.
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ισχυρίστηκε ότι υπήρχε έτοιμη συμφωνία για αγωγό φυσικού αερίου από τη Θράκη με 50-50 ιδιοκτησία Ελλάδας και Ρωσίας και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν γνώριζε καν» το περιεχόμενο της συμφωνίας. Επανέλαβε τις κατηγορίες του για «πολιτική αλητεία» και υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «άλλαξε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έφερε το τρίτο μνημόνιο». Ο ίδιος τόνισε ότι «η περιουσία της χώρας έχει υποθηκευτεί για 100 χρόνια».
«Δεν υπάρχει μόνο το δίλημμα Μητσοτάκης – Τσίπρα»Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές και πρόσθεσε ότι το πολιτικό σκηνικό δεν περιορίζεται στο δίπολο των δύο ηγετών. Μίλησε για ανανέωση και νέα πρόσωπα, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία.
Αιχμές για τη Ρωσία και αναφορά ότι «είναι καταζητούμενος»Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «γελοιότητα» το περιεχόμενο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι «μπερδεύει τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση». Υποστήριξε ότι γνωρίζει πολύ καλά τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ανέφερε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία». Διευκρίνισε ότι ουδέποτε αποκάλεσε τον Μεντβέντεφ «σύντροφο» με τον τρόπο που το εννοεί η ελληνική πολιτική σκηνή.
Το παρασκήνιο της συμφωνίας με τη Ρωσία το 2015
«Το βιβλίο θα αποτύχει»Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «διαπράττει πολιτική αυτοκτονία» με το βιβλίο του και ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποτελέσει αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη». Υπογράμμισε ότι «το βιβλίο θα είναι μια αποτυχία».
