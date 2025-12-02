Λαφαζάνης: Είμαι καταζητούμενος στην Ουκρανία - Δεν είναι δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός»

«Το βιβλίο θα αποτύχει»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «διαπράττει πολιτική αυτοκτονία» με το βιβλίο του και ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποτελέσει αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη». Υπογράμμισε ότι «το βιβλίο θα είναι μια αποτυχία».