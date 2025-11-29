«Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο» - Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο του βιβλίο, ποιοι πήγαν
«Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο» - Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο του βιβλίο, ποιοι πήγαν

Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του, έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Twitter 

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε ένα βίντεο από την παρουσίαση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και σημειώνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

«Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο Κάραβελ… Ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Νίκος Ρωμανός, η Ματίνα Παγώνη, ο Κωνσταντίνος Φλώρος και πλήθος κόσμου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσίαση σημειώνοντας πως την παρακολούθησε με «μεγάλη χαρά». «Ακούσαμε πράγματα και γεγονότα που δεν είναι ευρέως γνωστά, εξηγούν όμως την ιστορική εξέλιξη. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου Άδωνι!», έγραψε η κυρία Μπακογιάννη.

Δείτε φωτογραφίες:

O Aδωνις Γεωργιάδης στο βήμα μαζί με την σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου
Η Ευγενία Μανωλίδου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
Από Αριστερά: Αδωνις Γεωργιάδης, Ντόρα Μπακογιάννη , Μάκης Βορίδης
Από αριστερά: Νίκος Ρωμανός, Νίκη Κεραμέως, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάκης Βορίδης
Η υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη με τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο
Ματίνα Παγώνη, Ζωή Ράπτη και Κων/νος Φλώρος


